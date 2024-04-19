Стала известна предварительная причина крушения самолета Ту-22М3 на Ставрополье

Mash: бомбардировщик Ту-22М3 мог упасть из-за потери тяги одного из двигателей

Российский бомбардировщик Ту-22М3 мог упасть в Ставропольском крае из-за потери тяги одного из двигателей. Предварительная причина крушения самолета стала известна Telegram-каналу Mash.

По информации канала, спастись удалось двум из четырех членов экипажа. Командир самолета принудительно катапультировал помощника и двух штурманов, а сам увел борт от жилых домов.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что жизням двух найденных живыми членов экипажа ничего не угрожает. Сейчас с ними работают врачи. В ближайшее время россиян перевезут в военный госпиталь.

Утром 19 апреля в поле Красногвардейского района потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3. В Минобороны сообщили, что перед этим самолет выполнял боевую задачу. В ведомстве подчеркнули, что боекомплект на борту отсутствовал. Разрушений на земле нет.

На данный момент известна судьба трех членов экипажа. Одного из них спасти не удалось. Четвертого россиянина сейчас разыскивают.