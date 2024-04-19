Стало известно о состоянии Куклачева после обширного инфаркта

В Театре кошек сообщили о положительной динамике в состоянии Куклачева

Народный артист РСФСР, основатель московского Театра кошек, дрессировщик Юрий Куклачев остается в больнице после обширного инфаркта. Об этом ТАСС сообщили в Театре кошек.

На данный момент артист проходит реабилитацию. Он начал вставать с кровати и делать упражнения. «Пока нагрузки небольшие, но наш добрый клоун все успешно выполняет, и, конечно, быстрее мечтает выписаться», — сообщила собеседница агентства.

С Куклачевым работает реабилитолог, в его состоянии наблюдается положительная динамика.

12 апреля 75-летнему Куклачеву стало плохо во время концерта «Самый добрый клоун», проходившего в «Вегас Холле». Артист перенес обширный инфаркт и операцию, во время которой пережил остановку сердца.

17 апреля стало известно, что дрессировщика перевели из реанимации в обычную палату.