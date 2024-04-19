Стилист раскрыла россиянам способы выбрать кеды на весну и лето

Стилист Марина Герман посоветовала выбирать кеды из замши на весну и лето

Стилист Марина Герман раскрыла россиянам способы выбрать популярную обувь на весну и лето. Об этом она рассказала в эфире «Москва 24».

В первую очередь эксперт заявила, что в текущем сезоне спросом по-прежнему пользуются кеды. Для тех, кто предпочитает длительные прогулки, специалистка посоветовала носить данную модель обуви на более широкой подошве. «Так мы снизим нагрузку на ахиллово сухожилие и голеностоп», — пояснила Герман.

Стилистка подчеркнула, что главным трендом весны и лета стали ретрокеды из замши в минималистичном дизайне. Вдобавок обувь из сетки женщина назвала самой функциональной, поскольку в них дышит кожа. «Но, к сожалению, сегодня это уже антитренд», — отметила она.

Кроме того, собеседница издания уточнила, что кеды из кожи являются универсальными и самыми износостойкими, однако за ними трудно ухаживать и лучше отдавать в химчистку. В то же время специалистка рассказала, что обувь из замши важно обрабатывать специальной пропиткой, которая позволит избежать повреждений материала от дождя.

В заключение Герман обратила внимание на кеды из текстиля, которые являются самыми бюджетными и не пропускают влагу.

Ранее стилист перечислила россиянкам главные антитренды весны 2024 года. Так, в список вошли быстро вышедшие из моды брюки карго, которые она посоветовала заменить на расклешенные джинсы, брюки палаццо или любые прямые в цвете металлик.