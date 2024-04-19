Туктамышева пошутила о слетевших на шоу штанах

Чемпионка мира Туктамышева пошутила о слетевших на шоу во Владивостоке штанах

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) иронично отреагировала на инцидент со слетевшими на шоу штанами.

«Легким движением руки брюки превращаются... в элегантные шорты!» — пошутила спортсменка, добавив, что теперь все поняли, что значит фраза «выпрыгнуть из штанов».

Инцидент произошел 17 апреля во время показательного номера фигуристки под песни Рианны на шоу во Владивостоке. По задумке, она должна была сначала снять кофту, а затем штаны и остаться в черном комбинезоне с шортами. Однако штаны расстегнулись раньше времени при исполнении прыжка.

Туктамышева пропустила сезон-2023/2024. Она объяснила это тем, что хочет проводить больше времени с близкими, развиваться, высыпаться, отдыхать и заниматься личными проектами.