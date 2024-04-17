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20:32, 17 апреля 2024Спорт

С Туктамышевой слетели штаны во время шоу

С чемпионки мира Туктамышевой слетели штаны во время прыжка в программе на шоу

Кадр: Telegram-канал «Фигурное катание»

С чемпионки мира и Европы по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой слетели штаны во время шоу во Владивостоке. Фрагмент программы опубликовал Sports.

Инцидент произошел во время показательного номера фигуристки под песни Рианны. По задумке спортсменка должна была позднее снять кофту, а затем штаны и остаться в черном комбинезоне с шортами. Однако штаны расстегнулись в начале программы во время прыжка. Туктамышева с улыбкой отреагировала на произошедшее.

Ранее Туктамышева сравнила заработки от участия в соревнованиях и в ледовых шоу. Она рассказала, что получает в шоу не меньше, чем если бы успешно выступала на турнирах.

Туктамышева пропустила сезон-2023/2024. Она объяснила, что хочет проводить больше времени с близкими, развиваться, высыпаться, отдыхать и заниматься личными проектами.

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      Андрей Стрельцов
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