Еще один брат убившего москвича из-за парковки мигранта сбежал

Брат убившего москвича из-за парковки мигранта Аббасова находится в бегах

Еще один брат гражданина Азербайджана Шахина Аббасова, подозреваемого в расправе над 25-летним жителем Москвы в районе Люблино из-за спора о парковке, до сих пор находится в бегах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, речь идет о 29-летнем Ельшане Аббасове.

Ранее подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки мигранта и двух его братьев задержали и доставили в Москву.

17 апреля 21-летний Аббасов ударил ножом байкера, сделавшего ему замечание за парковку на тротуаре у жилого многоэтажного дома на улице Краснодарской в Москве. После убийства гражданин Азербайджана скрылся. В ходе обыска у него дома силовики нашли 44 миллиона рублей.