Представителей пяти профессий назвали самыми частыми пациентами уролога

Уролог, андролог Александр Лубенников назвал предпринимателей и водителей своими частыми пациентами. В своем Telegram-канале доктор медицинских наук перечислил представителей пяти профессий, которые чаще остальных имеют проблемы с мужским здоровьем.

По словам доктора Лубенникова, в его медицинском кабинете чаще других оказываются IT-специалисты, бизнесмены, водители, владельцы крупного бизнеса и офисные работники.

Он объяснил, что многих из них объединяет сидячий образ жизни, провоцирующий гиподинамию и набор лишнего веса. И именно по этим причинам развиваются заболевания предстательной железы, сосуды, в том числе полового члена, работают плохо.

Предпринимателей и владельцев крупного бизнеса объединяет наличие хронического стресса, постоянно высокий уровень кортизола, постоянный тонус симпатической нервной системы, что абсолютно несопоставимо с реализацией своей сексуальности

Александр Лубенников уролог, андролог

Напоследок доктор медицинских наук отметил, что в свое здоровье необходимо инвестировать так же, как и в работу. Следует больше двигаться, контролировать вес, достаточно отдыхать и не перерабатывать.

Ранее Александр Лубенников предупредил о неочевидной опасности для потенции. По его словам, сексуальную жизнь мужчин может испортить сидячий образ жизни.