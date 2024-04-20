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15:08, 20 апреля 2024Забота о себе

Представителей пяти профессий назвали самыми частыми пациентами уролога

Фото: Parker Byrd / Unsplash

Уролог, андролог Александр Лубенников назвал предпринимателей и водителей своими частыми пациентами. В своем Telegram-канале доктор медицинских наук перечислил представителей пяти профессий, которые чаще остальных имеют проблемы с мужским здоровьем.

По словам доктора Лубенникова, в его медицинском кабинете чаще других оказываются IT-специалисты, бизнесмены, водители, владельцы крупного бизнеса и офисные работники.

Он объяснил, что многих из них объединяет сидячий образ жизни, провоцирующий гиподинамию и набор лишнего веса. И именно по этим причинам развиваются заболевания предстательной железы, сосуды, в том числе полового члена, работают плохо.

Предпринимателей и владельцев крупного бизнеса объединяет наличие хронического стресса, постоянно высокий уровень кортизола, постоянный тонус симпатической нервной системы, что абсолютно несопоставимо с реализацией своей сексуальности

Александр Лубенниковуролог, андролог

Напоследок доктор медицинских наук отметил, что в свое здоровье необходимо инвестировать так же, как и в работу. Следует больше двигаться, контролировать вес, достаточно отдыхать и не перерабатывать.

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      Вера Владзиевская
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