Рогов рассказал о цели удара по Запорожью

Рогов: удар по Запорожью пришелся на объект ВСУ

Недавний удар по Запорожью пришелся на объект, используемый Вооруженными силами Украины (ВСУ). О цели атаки рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.

«В Запорожье прозвучало несколько взрывов. Удар пришелся по объекту, который украинские боевики задействуют в военных целях», — заявил Рогов.

Ранее назначенный украинскими властями секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что в Запорожье поврежден объект городской инфраструктуры. По его словам, в ходе обстрела мирные жители не пострадали.

До этого Telegram-канал «Новости Одесса» сообщил, что в Одессе прогремело несколько взрывов.