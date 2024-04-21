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19:19, 21 апреля 2024Спорт

Гоночная машина въехала в толпу зрителей на соревнованиях

Гоночная машина въехала в толпу зрителей во время гонок в Шри-Ланке

Кадр: VB / YouTube

Гоночная машина вылетела за пределы трассы и въехала в толпу зрителей во время гонок Fox Hill Super Cross 2024 в Шри-Ланке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По информации источника, инцидент произошел в городе Дияталава. Отмечается, водитель автомобиля не справился с управлением. По предварительным данным, авария привела к семи жертвам, еще 20 человек были госпитализированы с травмами. Состояние некоторых пострадавших оценивается как критическое.

Fox Hill Super Cross проводятся на территории бывшего военного гарнизона по пересеченной местности. В этом году количество зрителей оценивают в 100 тысяч человек.

В 2021 году российский гонщик Олег Лозинский во время ралли «Пикник» в Ленинградской области вылетел с трассы и едва не сбил присутствующих зрителей. Пилот несколько раз перевернулся в воздухе, а один из фанатов, стоявший на обочине трассы, отпрыгнул от автомобиля за секунду до столкновения.

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      Анастасия Борисова
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