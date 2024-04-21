Родственники подозреваемого в убийстве из-за парковки извинились

Родственники подозреваемого в убийстве из-за парковки Аббасова извинились

Родственники мигранта Шахина Аббасова, который подозревается в убийстве москвича из-за парковки, принесли свои извинения семье погибшего и возложили цветы к месту трагедии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Неприятная ситуация для всех, жалеем за этот поступок, но это уже неисправимо. Приносим соболезнования родителям Кирилла», — приводит канал слова близких мигранта.

Один из родственников назвал случившееся трагедией, а соседка мигранта призналась, что до сих пор пребывает в шоке, поскольку знала Аббасова только с положительной стороны. Женщина выразила желание встретиться с матерью погибшего, чтобы лично принести извинения.

Ранее подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки мигранта и двух его братьев задержали и доставили в Москву. Еще один его брат до сих пор находится в бегах.

17 апреля 21-летний Аббасов ударил ножом байкера, сделавшего ему замечание за парковку на тротуаре у жилого многоэтажного дома на улице Краснодарской в Москве. После убийства гражданин Азербайджана скрылся. В ходе обыска у него дома силовики нашли 44 миллиона рублей.