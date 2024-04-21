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13:47, 21 апреля 2024Россия

Российский военный корабль отбил ракетную атаку в Крыму. Из-за упавших осколков снаряда на судне началось возгорание

В Крыму на одном из кораблей РФ военные отразили атаку противокорабельной ракеты
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что один из российских военных кораблей отбил ракетную атаку на Северной стороне города.

По его словам, отечественное военное судно отразило удар противокорабельной ракеты утром в воскресенье, 21 апреля. От упавших осколков снаряда на корабле произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали.

«Доверяйте только информации из официальных источников», — призвал после произошедшего губернатор.

В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень

Севастополь является главной базой Черноморского флота. В связи с этим город периодически подвергается ракетным атакам и атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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Военный эксперт, капитан 3-го ранга в запасе Максим Климов считает, что в последнее время Черноморский флот превратился в одну большую мишень для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что противник начал использовать современные подводные средства атаки, в отличие от тех, что были в начале специальной военной операции (СВО).

С учетом того, что на Черноморском флоте у нас по этой части нет практически ничего нового (единственное — пара новых тральщиков проекта 12700, которые имеют ряд серьезных недостатков), необходимо принятие экстренных мер

Максим Климовкапитан 3-го ранга в запасе

Специалист считает, что сейчас российский флот от больших потерь спасает только низкий оперативный и тактический уровень командования Военно-морских сил Украины. При этом, добавил он, этот уровень сейчас растет, и ВСУ уже перешли к нанесению комбинированных ударов при помощи одновременно ракет и катеров.

Генсек НАТО признал, что альянс помогает ВСУ атаковать Черноморский флот

Фото: Yves Herman / Reuters

В марте Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе рабочего визита в Тбилиси заявил, что альянс вносит вклад в ущерб российскому флоту в Черном море. Тем самым он признал помощь ВСУ в атаке на корабли. Также он отметил, что эти действия позволяют ограничить навигацию России в Черном море.

Безопасность Черного моря является актуальным вопросом как для Грузии, так и для НАТО. Свобода навигации России, в принципе, ограничена, и нашей поддержкой наносится ущерб большому флоту России в Черном море

генсек НАТОЙенс Столтенберг

Генсек рассказал, что удары ВСУ по кораблям Черноморского флота последние два года наносились ракетами, поставляемыми военно-политическим блоком — Scalp и Storm Shadow.

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      Варвара Кошечкина
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