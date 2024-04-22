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17:29, 22 апреля 2024Спорт

«Барселона» пригрозила требованием переиграть матч с «Реалом»

«Барса» может потребовать переиграть матч с «Реалом» из-за незасчитанного гола

Фото: Juan Medina / Reuters

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб может потребовать переигровки матча 32-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом». Его слова приводит аккаунт Instant Foot в соцсети X.

Такое развитие событий возможно из-за эпизода с незасчитанным голом каталонцев в первом тайме. «Мы обратимся в Технический комитет арбитров и Испанскую федерацию футбола с просьбой предоставить нам все кадры, сделанные во время игры. Если подтвердится, что гол был, мы не исключаем, что будем требовать переигровку», — пригрозил Лапорта.

Встреча прошла 21 апреля и завершилась победой «Реала» со счетом 3:2. В первом тайме после удара игрока «Барсы» Ламина Ямала мяч мог пересечь линию ворот «Реала». Главный арбитр встречи просигнализировал, что гола не было, а затем подтвердил свое решение после консультации с видеоассистентом.

«Реал» благодаря победе набрал 81 очко и упрочил лидерство в чемпионате Испании. «Барселона» отстает от сливочных на 11 очков.

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      Алексей Гусев
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