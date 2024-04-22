Доктор Мясников рассказал о спасении россиянки в аэропорту Дубая

Мясников: сыну женщины, которой стало плохо в аэропорту Дубая, сразу позвонили

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о спасении пассажирки из России, которой стало плохо в аэропорту Дубая. Подробностями он поделился в разговоре с «Общественной службой новостей».

Мясников спас 74-летнюю россиянку, которая получила тепловой удар и потеряла сознание в аэропорту. Доктор оказал ей первую помощь и руководил действиями местных медиков. По словам телеведущего, они нашли номер сына женщины и сразу позвонили ему и сообщили о случившемся. Также они сфотографировали номера бейджиков парамедиков и передали их родственникам пассажирки, чтобы они смогли найти ее.

О том, что Мясников спас россиянку в аэропорту Дубая, стало известно 18 апреля. В сети распространилось видео, на котором можно увидеть, как доктор оказывал женщине первую помощь.

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