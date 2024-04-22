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12:27, 22 апреля 2024Забота о себе

Назван способ получить узкую талию без удаления ребер

Фото: Goffkein.pro / Shutterstock / Fotodom

На обхват талии влияет прежде всего положение нижних ребер, утверждает пластический хирург Вардан Аршакян. В комментарии «Ленте.ру» он назвал способ сделать ее тоньше без удаления ребер.

В погоне за узкой талией большинство женщин начинает усиленно заниматься спортом, и, по словам пластического хирурга, некоторые упражнения на самом деле помогают достичь определенных результатов. С помощью тренировок можно укрепить мышечный каркас, а также уменьшить объем жировых отложений в области живота.

Идеальную окружность талии можно высчитать по формуле: от роста в сантиметрах отнять 100. То есть для женщины ростом 175 сантиметров оптимальная окружность талии — 75 сантиметров

Также может повлиять на обхват талии и правильное питание, продолжил врач. «Даже усиленные занятия спортом не дадут ожидаемого результата без контроля питания. В борьбе за тонкую талию следует ограничить употребление сладких, мучных, соленых и жирных блюд. В меню должны преобладать злаки, фрукты и ягоды, нежирное мясо и рыба», — объяснил он.

Однако, по словам Аршакяна, есть ряд факторов, с которыми не так-то легко справиться, — это генетика и анатомия.

Объем талии генетически предопределен, и краеугольным камнем здесь яаляется анатомическое строение ребер, которое не изменить ни спортом, ни диетой. В этом случае для уменьшения размера талии хирурги нередко проводят операции с удалением ребер. Результаты этих операций видны у «живой Барби» Писки Фокс, эпатажной Аманды Лепор и шоумена Родриго Алвеса

Вардан Аршакянпластический хирург

Однако узкую талию можно получить и без этой травмирующей операции — за счет изменения положения нижних ребер, уверил Аршакян. Для этого проводят уменьшение талии по методу ортопеда Казбека Кудзаева. «Это щадящая операция проводится за 20-30 минут через проколы», — заявил собеседник «Ленты.ру». Пациента выписывают из клиники через час после операции, но ему необходимо носить послеоперационный корсет в течение трех месяцев.

«Однако эта методика формирования узкой талии подходит не всем. Идеальный кандидат — пациент с невыраженным подкожно-жировым слоем и с нормальным индексом массы тела — ниже 24», — подытожил хирург.

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      Вера Владзиевская
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