Станислав: российскую систему РЭБ «Волнорез» пытаются копировать другие армии

Первую в мире модульную компактную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Волнорез» активно пытаются копировать армии других стран. Об этом РИА Новости сообщил ее разработчик Станислав.

«В плане возимых систем РЭБ мы были абсолютными первопроходцами и законодателями мод. Когда "Волнорезы" только появились, про них написали западные СМИ, назвав их ни много ни мало "новым оружием [президента России Владимира] Путина"», — заявил специалист.

По его словам, аналогов российского «Волнореза» как класса соответствующей техники — компактной модульной системы РЭБ — не было ни у одной армии мира, включая израильскую, бронетехника которой в первые дни атаки ХАМАС массово сжигалась дешевыми дронами.

Ранее разработчик системы сообщил агентству, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) помешал поразить оставленную в поле российскую тяжелую огнеметную систему «Солнцепек» мобильный комплекс РЭБ «Волнорез».

Кроме того, российский «Волнорез» спас внедорожник с российскими бойцами от налета дронов ВСУ.