Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:34, 22 апреля 2024Наука и техника

«Новое оружие Путина» попытались скопировать армии других стран

Станислав: российскую систему РЭБ «Волнорез» пытаются копировать другие армии

Кадр: Лампа знаний / YouTube

Первую в мире модульную компактную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Волнорез» активно пытаются копировать армии других стран. Об этом РИА Новости сообщил ее разработчик Станислав.

«В плане возимых систем РЭБ мы были абсолютными первопроходцами и законодателями мод. Когда "Волнорезы" только появились, про них написали западные СМИ, назвав их ни много ни мало "новым оружием [президента России Владимира] Путина"», — заявил специалист.

По его словам, аналогов российского «Волнореза» как класса соответствующей техники — компактной модульной системы РЭБ — не было ни у одной армии мира, включая израильскую, бронетехника которой в первые дни атаки ХАМАС массово сжигалась дешевыми дронами.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

Ранее разработчик системы сообщил агентству, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) помешал поразить оставленную в поле российскую тяжелую огнеметную систему «Солнцепек» мобильный комплекс РЭБ «Волнорез».

Кроме того, российский «Волнорез» спас внедорожник с российскими бойцами от налета дронов ВСУ.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      «Надо было присматривать». На Украине признали ошибку в ситуации с летчиком-перебежчиком из России

      Песков раскрыл подробности переговоров Путина и Алиева

      Украина стала мировым лидером по росту военных расходов

      В московском хостеле нашли мужчину с ножевыми ранениями

      Самолет с россиянами на борту вылетал из Хабаровского края и увяз в грунте

      Плавающие в озере гробы заметили в российском городе

      «Новое оружие Путина» попытались скопировать армии других стран

      Названы самые выгодные для инвестиций в жилье города России

      Сын Маслякова прокомментировал сообщения об уходе отца из КВН

      Российская волейболистка умерла в 21 год

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше