Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:19, 22 апреля 2024Россия

В России отреагировали на слова Зеленского о перемирии на время Олимпиады

Сенатор Карасин назвал болтовней слова Макрона о перемирии на время Олимпиады

Фото: James McGill / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Лентой.ру» назвал болтовней слова французского президента Эммануэля Макрона о том, что тот намерен добиться прекращения огня в рамках всех текущих конфликтов на время Олимпиады в Париже. Сенатор также прокомментировал реакцию украинского лидера Владимира Зеленского на заявление коллеги из Франции.

Ранее Зеленский заявил, что не верит в перемирие на Украине на время летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. «Я не верю не в такой формат перемирия, а в какой-либо формат перемирия с Россией», — подчеркнул украинский президент.

«С Зеленским мы в корне не согласны, потому что Зеленский, по-моему, вообще против любых перемирий, против проведения любых переговоров, он находится в таком психологическом тупике, трудно предсказать из этого тупика выход. Что касается заявлений Макрона, то они должны быть подкреплены какими-то официальными шагами, обращениями, документами. Пока это все болтовня. На фоне того, что туда не пускают наших спортсменов, нашу команду и так далее, все это выглядит очень несерьезно и поверхностно, поэтому подождем развития событий», — отреагировал Карасин.

Ранее Макрон заявил, что Франция предложит России прекращение огня на время Олимпийских игр в Париже. Российский президент Владимир Путин в ответ сообщил, что страна готова рассмотреть любые вопросы, но будет действовать исходя из собственных интересов и складывающейся ситуации в рамках спецоперации.

Олимпиада в Париже будет проходить с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Героя России избили и переехали на тракторе в Подмосковье. Он решил дать отпор мигрантам, а те напали на него

      В Винницкой области Украины арестовали расстрелявшего полицейских военного

      Стало известно о новом взрыве в Харькове

      МИД Венгрии предупредил о подготовке ЕС к мировой войне

      Турист потерял сознание во время дайвинга в Африке и не выжил

      СК возбудил дело после попытки переехать на тракторе Героя России

      Большинство молодых россиян захотели заниматься бизнесом

      Россияне бросились скупать необычные квартиры

      Москалькова обратилась в прокуратуру после письма о пытках в «Черном дельфине»

      Жена Канье Уэста сменила стиль после приставаний мужчины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше