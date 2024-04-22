В России отреагировали на слова Зеленского о перемирии на время Олимпиады

Сенатор Карасин назвал болтовней слова Макрона о перемирии на время Олимпиады

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Лентой.ру» назвал болтовней слова французского президента Эммануэля Макрона о том, что тот намерен добиться прекращения огня в рамках всех текущих конфликтов на время Олимпиады в Париже. Сенатор также прокомментировал реакцию украинского лидера Владимира Зеленского на заявление коллеги из Франции.

Ранее Зеленский заявил, что не верит в перемирие на Украине на время летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. «Я не верю не в такой формат перемирия, а в какой-либо формат перемирия с Россией», — подчеркнул украинский президент.

«С Зеленским мы в корне не согласны, потому что Зеленский, по-моему, вообще против любых перемирий, против проведения любых переговоров, он находится в таком психологическом тупике, трудно предсказать из этого тупика выход. Что касается заявлений Макрона, то они должны быть подкреплены какими-то официальными шагами, обращениями, документами. Пока это все болтовня. На фоне того, что туда не пускают наших спортсменов, нашу команду и так далее, все это выглядит очень несерьезно и поверхностно, поэтому подождем развития событий», — отреагировал Карасин.

Ранее Макрон заявил, что Франция предложит России прекращение огня на время Олимпийских игр в Париже. Российский президент Владимир Путин в ответ сообщил, что страна готова рассмотреть любые вопросы, но будет действовать исходя из собственных интересов и складывающейся ситуации в рамках спецоперации.

Олимпиада в Париже будет проходить с 26 июля по 11 августа 2024 года.