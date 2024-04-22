Раскрыта правда о суточной норме воды

Терапевт Сигел: чрезмерное потребление воды может привести к отеку мозга

Врачи и эксперты по питанию оценили, нужно ли человеку пить по восемь стаканов воды в день, чтобы оставаться здоровым, и раскрыли правду о суточной норме жидкости. Их цитирует издание Men's Health.

Доцент кафедры спортивных наук в Университете штата Уэйн, США, Тамара Хью-Батлер заявила, что утверждение про восемь стаканов в день не имеет никаких научных доказательств. Более того, она уверена, что чрезмерная гидратация вредна для здоровья. «Некоторые считают меня паникершей, но опасность смертельная. Не обязательно пить так много воды», — считает специалистка.

С этим мнением согласен врач-терапевт Арт Сигел, который долгое время изучал марафонцев. По его словам, потребление слишком большого количества воды может привести к судорогам, отеку мозга и летальному исходу. Проведя множество наблюдений и исследований, он рекомендовал пить только при появлении жажды.

Однако профессор питания в Университете штата Аризона Ставрос Кавурас полагает, что такой подход не работает и ведет к недостатку жидкости в организме, а это, в свою очередь, провоцирует серьезные хронические заболевания и снижение умственных способностей.

Кавурас убежден, что для нормальной работы организма действительно нужно пить около восьми стаканов жидкости ежедневно. Эта норма, по его словам, может меняться в большую или меньшую сторону в зависимости от массы тела, погоды и физических нагрузок. Кроме того, не обязательно пить только воду, добавил Кавурас, — чай, кофе и супы тоже считаются.

Директор Института спортивных наук Линдси Бейкер отметила, что универсальной нормы жидкости не существует, поэтому предложила ориентироваться на цвет мочи. «В идеале она должна быть светло-желтой, как лимонад», — рассказала Бейкер. Еще одним маркером хорошей гидратации она считает частоту мочеиспускания. «Если вы ходите в туалет каждые два-три часа, то в организме достаточно жидкости. Если же это происходит каждые 20 минут, вы пьете слишком много», — заявила эксперт. Она уточнила, что для людей с хроническими заболеваниями и пожилых людей эти способы могут не работать.

Ранее терапевт Ольга Чиркова раскрыла правду о необходимости ежедневно проходить десять тысяч шагов. По ее словам, в некоторых случаях выполнение этой рекомендации может быть опасно для здоровья.