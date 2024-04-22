В Госдуме отреагировали на планы Европы запретить поставки СПГ из России

Депутат Селезнев счел малореальным план ЕС запретить поставки СПГ из России

Сценарий, при котором Европейский союз (ЕС) запретит поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России, малореален, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев. На планы Европы он отреагировал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что в 14-й пакет антироссийских санкций хотят включить поставки СПГ из России. О соответствующих планах Евросоюза заявил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем.

СПГ — один из тех товаров, в которых Европа крайне заинтересована, отметил депутат. «В частности, самым крупным покупателем нашего СПГ остается Франция, которая в лице [президента Эммануэля] Макрона занимает очень активную и агрессивную антироссийскую позицию, как известно, тем не менее, занимая агрессивную позицию, является самым крупным импортером нашего СПГ», — поделился Селезнев.

Даже если подобные санкции и будут введены, то лишь формально, и в Европе наверняка уже понимают, каким образом будут их обходить, полагает он. «Потому что без нашего СПГ они вернутся к ценам на электроэнергию уровня 2022 года и выше», — добавил парламентарий.

Я думаю, что это малореалистично. СПГ, скорее всего, найдет дорогу. При этом эту альтернативную дорогу в Европу будем искать не мы, а сами европейцы Валерий Селезнев депутат Госдумы

13-й пакет санкций против России был принят 23 февраля, ограничительные меры были введены в отношении еще 106 физических и 88 юридических лиц. Сразу после этого Еврокомиссия (ЕК) приступила к разработке нового пакета санкций.

В марте глава ЕК Урсула фон дер Ляйен после переговоров с премьер-министров Польши Дональдом Туском заявила, что Еврокомиссия в скором времени выступит с предложением по ограничению поставок сельхозпродукции из России. При этом она не уточнила, о каких видах и объемах импорта таких товаров может идти речь.