Стало известно о других преступлениях обвиняемого в расправе над байкером

Обвиняемый в убийстве москвича совершал и другие преступления, пытаясь скрыться

Мигрант Шахин Аббасов, обвиняемый в расправе над байкером в Москве, и его соучастники совершали и другие преступления, пытаясь скрыться от правоохранительных органов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следователя.

По его данным, указания скрыться поступали фигурантам дела от отца Аббасова. Мужчина также пытался договориться с родственниками потерпевшего москвича, чтобы помочь сыну избежать уголовного дела.

Инцидент произошел 17 апреля около многоэтажного дома на улице Краснодарской в Москве. Аббасов получил замечание от молодого байкера по поводу парковки автомобиля на тротуаре, а в ответ ударил обидчика ножом и скрылся с места преступления. Спустя несколько дней его задержали в Ростовской области, свою вину он не признал.

Всего по делу проходят шесть человек. Им вменяют расправу группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, а также пособничестве в преступлении.