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15:06, 22 апреля 2024Силовые структуры

Стало известно о других преступлениях обвиняемого в расправе над байкером

Обвиняемый в убийстве москвича совершал и другие преступления, пытаясь скрыться

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Мигрант Шахин Аббасов, обвиняемый в расправе над байкером в Москве, и его соучастники совершали и другие преступления, пытаясь скрыться от правоохранительных органов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следователя.

По его данным, указания скрыться поступали фигурантам дела от отца Аббасова. Мужчина также пытался договориться с родственниками потерпевшего москвича, чтобы помочь сыну избежать уголовного дела.

Инцидент произошел 17 апреля около многоэтажного дома на улице Краснодарской в Москве. Аббасов получил замечание от молодого байкера по поводу парковки автомобиля на тротуаре, а в ответ ударил обидчика ножом и скрылся с места преступления. Спустя несколько дней его задержали в Ростовской области, свою вину он не признал.

Всего по делу проходят шесть человек. Им вменяют расправу группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, а также пособничестве в преступлении.

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      Олеся Мицкевич
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