Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Рома
Сегодня
19:30 (Мск)
Болонья
Италия - Серия А|33-й тур
Милан
Сегодня
21:45 (Мск)
Интер М
Италия - Серия А|33-й тур
Флорида Пантерз
24 апреля
02:30 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 2-й матч
Нью-Йорк Рейнджерс
24 апреля
02:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 2-й матч
10:33, 22 апреля 2024Спорт

WADA обвинили в двойных стандартах в делах Валиевой и китайских пловцов

Global Athlete: у WADA разные стандарты в делах Валиевой и китайских пловцов

Фото: Christinne Muschi / Reuters

Международная организация Global Athlete обвинила Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в разных стандартах в допинг-делах российской фигуристки Камилы Валиевой и китайских пловцов. Об этом сообщает РИА Новости.

Global Athlete обратила внимание на то, что 23 спортсмена не были временно отстранены от соревнований. Кроме того, WADA оспорило решение российской стороны о случайном попадании триметазидина в организм Валиевой, тогда как китайских пловцов было решено простить.

20 апреля стало известно, что в январе 2021 года в пробах 23 китайских пловцов был обнаружен триметазидин. В Китае заявили, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований. WADA не стало наказывать пловцов, позволив им выступить на Олимпиаде-2020.

Валиева была дисквалифицирована на четыре года за употребление допинга. Следы триметазидина были обнаружены в пробе фигуристки от декабря 2021 года. В результате она была лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года, а также титулов чемпионки России и Европы.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Володин обвинил США в краже после решения изъять российские активы. Он объяснил, как может ответить Москва

      Аэропорт Еревана перестал принимать и отправлять рейсы

      Глава разведки Украины признался в использовании Telegram

      Женщину спасли через десять лет после похищения террористами

      Компьютеры с ИИ назвали бесполезными

      В Германии новый пакет помощи США Украине сочли последним

      Солдата ВСУ осудили на пять лет за отказ форсировать Днепр

      Три человека погибли при пожаре на российском машиностроительном заводе

      Роскомнадзор заблокировал несколько российских сайтов за размещение фейков

      В Европе заявили о близости к соглашению по заблокированным российским активам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше