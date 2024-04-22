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16:19, 22 апреля 2024Спорт

Юный российский хоккеист сломал клюшку о голову соперника

12-летний российский хоккеист сломал клюшку о голову соперника в матче НДХЛ

Кадр: Telegram-канал SHOT

12-летний российский хоккеист команды «Белые медведи» сломал клюшку о голову соперника в матче Национальной детской хоккейной лиги (НДХЛ) против балашихинского «Технопула». Видео приводит РИА Новости.

Матч прошел в Долгопрудном 20 апреля. Во втором периоде юный спортсмен ударил соперника клюшкой сзади по голове, а затем выбросил его шлем. После этого между хоккеистами началась драка, и они были удалены до конца встречи за неспортивное поведение.

Матч завершился победой «Белых медведей» со счетом 6:2.

В январе 2022 года молодые хоккеисты устроили массовую драку во время матча в Новокузнецке На выложенных в сети кадрах было видно, как молодые люди нападают друга на друга. Что стало причиной конфликта, неизвестно.

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      Анастасия Борисова
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