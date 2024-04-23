Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:04, 23 апреля 2024Бывший СССР

Армения отказалась от участия в Международной встрече по безопасности в России

Armenpress: Армения не примет участие в Международной встрече по безопасности

Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не примет участие в Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Об этом сообщает агентство Armenpress со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза республики.

Проведение данного мероприятия запланировано на 24-25 апреля. Площадкой для него станет Санкт-Петербург. Встреча высоких представителей по безопасности пройдет в России в 12-й раз.

В начале апреля руководство Армении провело в Брюсселе встречу с представителями США и Евросоюза. После этого в Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что ждут от Еревана комментариев об отношениях с Соединенными Штатами и ЕС в связи с появлением информации о военно-политических договоренностях.

В свою очередь во внешнеполитическом ведомстве республики заявили, что сведения о договоренностях Армении с США и Евросоюзом являются фейком. В Ереване уточнили, что в Брюсселе обсуждались устойчивость страны и диверсификация экономики.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Стала известна возможная судьба подозреваемой в расправе над Дугиной

      Прогноз властей по курсу рубля назвали необъяснимым

      Армения отказалась от участия в Международной встрече по безопасности в России

      Женщины рассказали о самых секретных последствиях родов

      Найдена змея величиной с автобус

      В российском регионе нашли древние поселения

      Российская девушка-боец ММА рассказала о тестах на беременность в UFC

      В Москве неизвестный мужчина с ножом совершил нападение в подъезде жилого дома

      Известный в России стендап-комик узнал в порно свою школу

      Прибыль крупнейшего автопроизводителя США взлетела

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше