Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:33, 18 апреля 2024Бывший СССР

В Армении опровергли военно-политические договоренности с США и ЕС

МИД Армении опроверг военно-политические договоренности с США и ЕС в Брюсселе

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

Информация о военно-политических договоренностях между Арменией, США и Евросоюзом (ЕС) является фейком. Соответствующее заявление опубликовало Министерство иностранных дел Армении.

«Фактически на встрече в Брюсселе речь шла об устойчивости Армении и диверсификации экономики, вокруг чего был создан ненужный шум, не соответствующий действительности», — отметили в МИД республики.

Во внешнеполитическом ведомстве Армении также опровергли наличие секретной повестки дня на встрече в Брюсселе.

Материалы по теме:
В полной боеготовности Как руководство Армении отвлекает население от экономических проблем
В полной боеготовностиКак руководство Армении отвлекает население от экономических проблем
5 сентября 2020
«Переговоры бессмысленны» В войне за Карабах у Азербайджана появился мощный союзник — Турция. Чем ответят Армения и Россия?
«Переговоры бессмысленны»В войне за Карабах у Азербайджана появился мощный союзник — Турция. Чем ответят Армения и Россия?
30 сентября 2020

Брюссельская встреча между представителями Армении, США и ЕС прошла 5 апреля. После нее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о попытках Запада превратить Армению в вооруженный форпост на Южном Кавказе.

В свою очередь Москва обратилась к Еревану с призывом не дать Западу обмануть себя. 18 апреля официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия ждет от Армении данных о договоренностях с США и ЕС.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      «Гнать надо их из структур с треском». Кадыров призвал наказать полицейских после жесткого задержания главы МЧС Чечни

      Ракетный корабль «Буря» выполнил испытательные стрельбы

      Раскрыто праздничное меню москвичей

      Еще одна западная компания решила уйти из России

      Мать спасла жизнь пережившему остановку сердца новорожденному сыну

      Москвичам рассказали о погоде в выходные

      В России прокомментировали отказ страховщиков «Северного потока» от выплат

      Немецкая компания разработала программу для отслеживания вредных выбросов

      Россия отреагировала на желание Аргентины сотрудничать с НАТО

      Найдено укромное место для ночных забав Петра I

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше