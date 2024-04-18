В Армении опровергли военно-политические договоренности с США и ЕС

МИД Армении опроверг военно-политические договоренности с США и ЕС в Брюсселе

Информация о военно-политических договоренностях между Арменией, США и Евросоюзом (ЕС) является фейком. Соответствующее заявление опубликовало Министерство иностранных дел Армении.

«Фактически на встрече в Брюсселе речь шла об устойчивости Армении и диверсификации экономики, вокруг чего был создан ненужный шум, не соответствующий действительности», — отметили в МИД республики.

Во внешнеполитическом ведомстве Армении также опровергли наличие секретной повестки дня на встрече в Брюсселе.

Брюссельская встреча между представителями Армении, США и ЕС прошла 5 апреля. После нее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о попытках Запада превратить Армению в вооруженный форпост на Южном Кавказе.

В свою очередь Москва обратилась к Еревану с призывом не дать Западу обмануть себя. 18 апреля официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия ждет от Армении данных о договоренностях с США и ЕС.