Бывший чемпион UFC пожаловался на «медленную смерть» США

Бывший чемпион UFC Шон Стрикленд заявил, что США медленно умирают

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе, американец Шон Стрикленд на своей странице в X раскритиковал жизнь в США.

Спортсмен заявил, что ему не нравится, что по всей стране развешены мексиканские флаги, а большинство живущих на западном побережье страны перестает понимать английский язык. «Ладно, хватит ныть. Однако обидно видеть, как Америка медленно умирает», — пожаловался он.

В сентябре 2023 года Стрикленд назвал проблемы США. Спортсмен заявил, что всегда думал, что Америка — величайшая в мире, но его мнение изменилось после приезда в Австралию. Он обратил внимание на то, что в США слишком много полных людей, которые постоянно смотрят в телефон и абсолютно не счастливы.

Всего за карьеру Стрикленд провел 34 поединка, 28 из которых завершились победой. Он занимает первое место в рейтинге UFC в среднем весе. следующий бой американец проведет против бразильца Пауло Косты на турнире UFC 302.