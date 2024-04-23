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14:34, 23 апреля 2024Спорт

Бывший чемпион UFC пожаловался на «медленную смерть» США

Бывший чемпион UFC Шон Стрикленд заявил, что США медленно умирают
Шон Стрикленд

Шон Стрикленд. Фото: Jasmin Frank / USA TODAY Sports / Reuters

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе, американец Шон Стрикленд на своей странице в X раскритиковал жизнь в США.

Спортсмен заявил, что ему не нравится, что по всей стране развешены мексиканские флаги, а большинство живущих на западном побережье страны перестает понимать английский язык. «Ладно, хватит ныть. Однако обидно видеть, как Америка медленно умирает», — пожаловался он.

В сентябре 2023 года Стрикленд назвал проблемы США. Спортсмен заявил, что всегда думал, что Америка — величайшая в мире, но его мнение изменилось после приезда в Австралию. Он обратил внимание на то, что в США слишком много полных людей, которые постоянно смотрят в телефон и абсолютно не счастливы.

Всего за карьеру Стрикленд провел 34 поединка, 28 из которых завершились победой. Он занимает первое место в рейтинге UFC в среднем весе. следующий бой американец проведет против бразильца Пауло Косты на турнире UFC 302.

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      Анастасия Борисова
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