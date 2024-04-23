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10:46, 23 апреля 2024Интернет и СМИ

Путин наградил военкора Еремина орденом Мужества посмертно

Путин подписал указ о награждении военкора Еремина орденом Мужества посмертно
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении военного корреспондента «Известий» Семена Еремина орденом Мужества посмертно. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Еремина Семена Николаевича — военного корреспондента общества с ограниченной ответственностью "Мультимедийный информационный центр "Известия", город Москва (посмертно)», — говорится в указе.

Ранее стало известно о последнем репортаже Еремина. Военкор готовил материал о том, как российские бойцы в зоне специальной военной операции учатся сбивать дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

О гибели Еремина стало известно 20 апреля. Журналист попал под удар FPV-дрона ВСУ и скончался от полученных ранений около села Приютное на границе Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области. Советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский назвал гибель военкора личной трагедией. В Общественной палате России призвали наградить Еремина орденом Мужества посмертно.

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      Олег Давыдов
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