Названы выполняемые в кровати упражнения для подтянутого тела

Журналисты Men Today назвали упражнения для подтянутого тела, которые можно выполнять прямо в кровати. Материал доступен на сайте издания.

Для начала журналисты посоветовали делать велосипед, при котором одновременно будут задействованы прямые и косые мышцы живота. Следующим стало удержание ног на весу в статике, которое укрепляет сухожилия, связки и суставы.

Последним был назван русский твист. Для его выполнения нужно сесть, согнув ноги в коленях. Далее необходимо оторвать стопы от пола, взять двумя руками гантель, согнуть руки и расположить их перед грудью. На выдохе необходимо скрутить корпус вправо, направляя кисти рук в сторону пола. На вдохе нужно вернуться в исходное положение и повторить движение в левую сторону.

В ноябре 2023 года модель и телеведущая Яна Сапета назвала простой способ накачать пресс, не вставая с кровати. Для начала нужно потянуться, положив руки за голову или вдоль тела. Затем необходимо слегка приподнять верхнюю часть тела и зафиксироваться на несколько секунд в этом положении.