Следившему за экс-сотрудником СБУ Прозоровым заплатили четыре тысячи рублей

ФСБ: СБУ заплатила следившему за Прозоровым украинцу 4 тысячи рублей

Служба безопасности Украины (СБУ) заплатила следившему за бывшим сотрудником СБУ Василием Прозоровым украинцу четыре тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

На допросе задержанный сам признался, что поехал к месту жительства Прозорова и снимал там на видео его дом и машины, получив за это четыре тысячи рублей. Допрос попал на видео.

Ранее стало известно, что в Луганске ФСБ задержала третьего фигуранта дела о подрыве автомобиля бывшего сотрудника СБУ. В 2021 году он познакомился с агентом СБУ Ярославой Хрестиной, которая после начала специальной военной операции уехала в Польшу. В июне 2023 года по ее заданию задержанный вел видеонаблюдение у места жительства Прозорова, а в апреле 2024 года он перевел курьеру десять тысяч рублей за доставку из Литвы в Россию компонентов для взрывного устройства, которое было установлено под машиной Прозорова.

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий Прозорову, взорвался 12 апреля во дворе дома в районе Западное Дегунино. По словам пострадавшего, это произошло при включении зажигания. Хозяин машины получил травму ноги.