Тарасова заявила о ненависти к WADA и проклятии Валиевой

Тренер Тарасова заявила, что ненавидит WADA из-за предвзятости в деле Валиевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила о предвзятости Всемирного антидопингового агентства (WADA) к российской фигуристке Камиле Валиевой. Ее слова приводит ТАСС.

Тарасова заявила, что ненавидит WADA за вердикт по делу Валиевой. «Тут отношение к стране, к русской девочке, практически к ребенку. Русская — значит, проклятая. Вот что это теперь значит», — посчитала она.

20 апреля стало известно, что в январе 2021 года в пробах 23 китайских пловцов был обнаружен триметазидин. В Китае заявили, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований. WADA не стало наказывать пловцов, позволив им выступить на Олимпиаде-2020.

Валиева была дисквалифицирована на четыре года за употребление допинга. Следы триметазидина были обнаружены в пробе фигуристки от декабря 2021 года. В результате она была лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года, а также титулов чемпионки России и Европы.