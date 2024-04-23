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13:32, 23 апреля 2024Спорт

Украинские фигуристы отреагировали на «соседство» с россиянами в Канаде

Украинские фигуристы выступили против переезда Дэвис и Смолкина в Канаду
Мария Голубцова и Кирилл Белобров

Мария Голубцова и Кирилл Белобров. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Украинские фигуристы Мария Голубцова и Кирилл Белобров отреагировали на переход в Академию фигурного катания Монреаля, в которой они состоят, россиян Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Их слова приводит «Суспiльне Спорт».

Голубцова призналась, что они с партнером отрицательно относятся к переходу пары. Белобров подчеркнул, что «соседство» с Дэвис и Смолкиным тревожит украинцев. «Мы не поддерживаем никаких отношений с бывшими российскими спортсменами, независимо от того, за какую команду они выступают», — добавили они.

Дэвис и Смолкин представляют Грузию с сезона-2023/2024. Они перешли в академию танцев на льду в Канаде 8 апреля.

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной России в сезоне-2021/2022. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. Сезон-2022/2023 спортсмены, живущие в США, пропустили.

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      Анастасия Борисова
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