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23:45, 23 апреля 2024Мир

В США пообещали покрыть самые насущные потребности Украины

Пентагон: новый пакет военной помощи Украине покроет самые насущные потребности

Фото: Ruslan Kaniuka / Keystone Press Agency / Global Look Press

Планируемый пакет американской военной помощи Украине покроет «самые насущные потребности» Киева. Об этом рассказал представитель Пентагона Патрик Райдер, пишет РИА Новости.

«Этот военный пакет помощи будет основан на самых насущных потребностях Украины», — отметил он.

Райдер подчеркнул, что не станет анонсировать поставки до тех пор, пока проект о помощи Киеву не одобрит Сенат и не подпишет глава США Джо Байден. Однако уже можно предположить, что в пакет войдут средства ПВО и боеприпасы.

Во вторник, 23 апреля, Сенат США принял на процедурном голосовании пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России для передачи Киеву.

Отмечалось, что объем пакета составил 95 миллиардов долларов. Он включает 61 миллиард долларов для Украины, 26 миллиардов долларов для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта.

Также ранее появилась информация, что финальное рассмотрение законопроектов о помощи Украине и другим союзникам ожидается утром (по московскому времени) в среду, 24 апреля.

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      Марина Совина
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