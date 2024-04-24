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07:36, 24 апреля 2024Силовые структуры

ФСБ пять лет собирала материалы на задержанного замминистра обороны Иванова

ФСБ собирала на задержанного замминистра обороны Иванова в течение пяти лет

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

ФСБ пять лет собирала материалы на задержанного по подозрению в получении взятки замглавы Минобороны Тимура Иванова .
Об этом в среду, 24 апреля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, Иванова подозревается в получении откатов в строительной сфере, в частности, один из эпизодов касается получения взяток при строительстве национального центра управления минобороны.

О задержании Тимура Иванова по подозрению в получении взятки СК России сообщил вечером 23 апреля. Иванову грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его аресте в среду, 24 апреля.

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      Владимир Седов
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