ФСБ пять лет собирала материалы на задержанного замминистра обороны Иванова

ФСБ собирала на задержанного замминистра обороны Иванова в течение пяти лет

ФСБ пять лет собирала материалы на задержанного по подозрению в получении взятки замглавы Минобороны Тимура Иванова .

Об этом в среду, 24 апреля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, Иванова подозревается в получении откатов в строительной сфере, в частности, один из эпизодов касается получения взяток при строительстве национального центра управления минобороны.

О задержании Тимура Иванова по подозрению в получении взятки СК России сообщил вечером 23 апреля. Иванову грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его аресте в среду, 24 апреля.