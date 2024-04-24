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20:19, 24 апреля 2024Спорт

«Локомотив» обыграл «Пари НН» в матче с тремя пенальти

«Локомотив» обыграл «Пари НН», дважды забив в компенсированное время

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Московский «Локомотив» обыграл «Пари НН» в выездном матче 25-го тура РПЛ. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. К 90-й минуте «Локомотив» уступал 1:2, дважды пропустив с пенальти. 11-метровые у хозяев оба раза реализовал Николай Калинский. Железнодорожники сократили отставание на 75-й минуте, отличился Тимур Сулейманов. Сравнять команда Михаила Галактионова смогла уже в компенсированное время, когда пенальти забил Антон Миранчук. На 96-й минуте автором победного гола в составе москвичей стал Александр Сельянов. У «Локомотива» участие в матче не принимал нападающий Артем Дзюба, он остался в запасе.

«Локомотив» на данный момент занимает четвертое место в таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Пари НН» идет на десятой позиции.

Ранее сообщалось о том, что в «Локомотиве» разочаровались в Артеме Дзюбе и уже подобрали шорт-лист кандидатов для его замены. Контракт московского клуба с 35-летним футболистом истекает 30 июня 2024 года.

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      Илья Костин
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