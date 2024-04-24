Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Мосгорсуд признал законным арест Лутфуллои по делу о теракте в «Крокусе»

Московский городской суд признал законным арест фигуранта уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Назримада Лутфуллои (внесен в список террористов и экстремистов). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Мосгорсуд не удовлетворил апелляционную жалобу на решение об аресте. Лутфуллои отказался принимать участие в заседании, отметили в суде.

Басманный суд столицы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая и отправил в СИЗО по ходатайству следственных органов.

Лутфуллои частично признал вину. Мужчина является уроженцем Таджикистана, ему 24 года. Жены и детей у обвиняемого нет. До теракта он проживал в хостеле у метро «Щелковская», у него была там временная регистрация.

Правоохранители задержали Лутфуллои 28 марта. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 205 Уголовного кодекса РФ («Террористический акт»). По версии следствия, подозреваемый участвовал в финансировании террористов.