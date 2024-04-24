Песков ответил на вопрос журналистов об инциденте с главой МЧС Чечни

Песков: Кремль не может вмешиваться в ситуацию с задержанием главы МЧС Чечни

Кремль не может вмешиваться в ситуацию с задержанием главы МЧС Чечни Алиханом Цакаевым. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Это не прерогатива Кремля, это прерогатива соответствующих органов, которые отвечают за безопасность дорожного движения и других органов, поэтому Кремль не может в это вмешиваться», — пояснил представитель Кремля.

О попытке задержания Цакаева в Дагестане стало известно 17 апреля. При этом инцидент произошел 14 апреля. Сообщалось, что генерал передвигался на черном внедорожнике GMC и привлек внимание местных сотрудников ДПС.

Издание «Подъем» отмечало, что мужчина якобы находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате машину остановили с помощью ежа — противоавтомобильного заграждения. Водителя выволокли из салона и положили лицом в асфальт. Документов у него с собой не оказалось.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, назвал произошедшее провокацией. По его словам, все эти действия проводились без объяснения причин, невзирая на то обстоятельство, что Цакаев не совершал грубого нарушения.

22 апреля в МВД России рассказали о результатах проверки инцидента с Цакаевым. По данным ведомства, нарушитель, чьи имя и фамилия в министерстве не назвали, ехал по встречной полосе, отказался предоставить документы сотрудникам, ругался матом и пытался скрыться.