Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому региону опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение 24 апреля

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Так, в среду, 24 апреля, на территории Кубани и на Черноморском побережье (исключая муниципальное образование города Сочи) ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

В связи с этим сотрудники ведомства напомнили гостям и жителям региона о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности.

«Находясь в лесах, запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев, — отметили спасатели. — Разводить костер необходимо на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 метра».

Сотрудники МЧС подчеркнули, что по истечении необходимости костер должен быть залит водой или засыпан землей.

Ранее в апреле сообщалось, что к майским праздникам и летнему сезону на Крымском мосту увеличат число досмотровых комплексов. По словам главы региона Сергея Аксенова, в настоящее время ожидание в очереди на проезд через мост в часы пик составляет примерно один час — кроме случаев, когда действует ракетная опасность.