Российский вратарь Федотов объяснил переход из ЦСКА в клуб НХЛ

Иван Федотов объяснил переход из ЦСКА в клуб НХЛ желанием реализовать мечту

Российский голкипер «Филадельфии Флайерс» Иван Федотов рассказал, почему перешел из московского ЦСКА в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

Игрок отметил, что честно отдал долг родине. «И мы пришли к общему выводу, что у меня есть возможность реализовать свою мечту, к которой я всегда стремился. Надеюсь на понимание со стороны окружающих», — объяснил россиянин.

23 апреля «Филадельфия» заключила с Федотовым новый двухлетний контракт. Российский голкипер по нему в среднем заработает 3,25 миллиона долларов за сезон. Игрок перешел в «Филадельфию» 29 марта. Ранее он расторг контракт с московским ЦСКА по обоюдному согласию.

Летом 2022 года попытка Федотова перейти в «Филадельфию» сорвалась. Россиянин должен был отправиться в США, однако его задержали по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого спортсмен отслужил год в Военно-морском флоте и возобновил карьеру в ЦСКА.