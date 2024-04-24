В ПКР назвали прогнозируемое число россиян — участников Паралимпиады-2024
ПКР рассчитывает на участие 108 россиян в Паралимпиаде 2024 года в Париже
Паралимпийский комитет России (ПКР) рассчитывает на участие 108 атлетов на Играх 2024 года в Париже. Об этом пишет ТАСС.
«Мы рассчитываем, что из 22 видов на Олимпиаде наши спортсмены будут представлены в семи», — заявил глава ПКР Павел Рожков.
Российским паралимпийцам в Париже разрешено соревноваться только в нейтральном статусе. Кроме того, они не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия Паралимпиады.
Ранее депутат Госдумы Светлана Журова назвала условия, выдвинутые российским паралимпийцам, безумием. «Видимо, они уже просто придумывают такие запреты, чтобы мы сами отказались ехать», — сказала она.
Паралимпиада-2024 в Париже пройдет с 28 августа по 8 сентября. Игры начнутся после летней Олимпиады.