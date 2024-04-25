«Кого должна успокоить такая ложь?» Посол Антонов усомнился в обещаниях Киева не применять ATACMS по России

Антонов заявил о лжи Киева из-за обещания не применять ATACMS по России

Посол России в США Анатолий Антонов назвал ложью обещания Киева Вашингтону не применять дальнобойные ракеты ATACMS по российской территории.

Особенно циничны заверения в том, что украинские «клиенты» якобы обещали не применять ракеты против целей на российской территории. Кого должна успокоить такая ложь? Анатолий Антонов посол России в США

Дипломат заявил об ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по школам, больницам и мостам. Он также указал на то, что даже настроенные не в пользу Москвы американские издания признают атаки по российским городам.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что Белый дом уверен в исполнении Киевом обещания не применять переданные ВСУ ракеты ATACMS для атаки по объектам, находящимся на территории России.

Что известно о тайной передаче ракет ATACMS Украине?

24 февраля агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника из Соединенных Штатов писало, что украинские войска на прошлой неделе применили против территории России американские ракеты большой дальности.

Утверждалось, что ВСУ могли использовать эти вооружения при ударе по аэродрому в Джанкое 17 апреля. Расстояние от линии фронта составляло 165 километров.

Ракеты, включенные в предыдущий пакет военной помощи, США ранее тайно передали Киеву, отмечалось в материале.

В Пентагоне подтвердили факт передачи ракет. Там указали, что ее в феврале санкционировал Байден, а ракеты прибыли на Украину в апреле. В американском оборонном ведомстве пояснили, что не объявляли о мартовской поставке по просьбе Киева из соображений секретности.

Первые ракеты ATACMS Киев получил в 2023 году — считается, что США передали Украине не более 20 ракет в рамках тайных поставок. В Белом доме сообщили, что ВСУ получили ракеты с дальностью стрельбы 165 километров — Киеву передали самые ранние и многочисленные ракеты ATACMS Block 1.

24 апреля президент США Джо Байден утвердил законопроект о выделении Украине военной помощи на сумму около 61 миллиарда долларов.

Документ предусматривает передачу Киеву дальнобойных ракет ATACMS, боеприпасов для противовоздушной обороны (ПВО), артиллерии, ракетных систем.

Российский посол пообещал сжечь поставленное Киеву оружие

Посол Антонов заявил, что вся техника, поставленная Западом Киеву, будет сожжена военными России в зоне спецоперации (СВО).

Военные поставки Соединенных Штатов и их сателлитов сжигались, сжигаются и будут сжигаться Вооруженными Силами России. Все цели и задачи специальной военной операции будут выполнены Анатолий Антонов посол России в США

В свою очередь советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин рассказал, что поставки ВСУ ракет ATACMS не смогут всерьез повлиять на обстановку в зоне проведения СВО. Чиновник уточнил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уже сталкивались с западными вооружениями и умеют их уничтожать.

Антонов заявил, что США сделали выбор в пользу войны

Посол России в Вашингтоне заявил, что США перешли на сторону зла, выделив новый пакет помощи Украине.

Америка сделала выбор в пользу войны. Встала на сторону зла и поддержала фашизм. Своим решением местные политики фактически ставят крест на судьбе целого государства, которое используется как «таран» против России Анатолий Антонов посол России в США

Дипломат добавил, что США готовы пожертвовать украинцами ради выгоды собственного военно-промышленного комплекса. Он подчеркнул, что новый пакет помощи не спасет президента Украины Владимира Зеленского, а поставленное оружие будет уничтожено.

Посол обвинил Соединенные Штаты в балансировании на грани ядерной войны

Анатолий Антонов обвинил США в балансировании на грани столкновения ядерных держав. По его словам, принятые решения о новой помощи Украине и конфискации российских активов свидетельствуют о радикализации сознания правящих американских кругов и наносят тяжелейший удар по перспективам возобновления отношений с Москвой в будущем.

США занимаются эквилибристикой на горящей земле. С бравадой дуэлянта смертельно балансируют на грани прямого столкновения ядерных держав. Но удержаться на тонком канате изношенного ими мирового порядка уже не могут. Готовы очертя голову броситься в пропасть, увлекая туда других Анатолий Антонов посол России в США

Дипломат отметил, что любая мера против России является мощнейшим аргументом в пользу невозможности пребывания мира в состоянии однополярного диктата со стороны Вашингтона. Поставки дальнобойных ракет ATACMS лишь усугубляют положение, заключил он.

