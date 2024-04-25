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13:08, 25 апреля 2024Путешествия

Пассажиры начали плакать и задыхаться из-за отключения электричества на борту

DM: пассажиры AirAsia устроили панику из-за отключения электричества на борту

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Пассажиры авиакомпании AirAsia устроили панику из-за отключения электричества на борту. Подробностями истории поделился британский таблоид Daily Mail (DM).

По данным источника, инцидент произошел в четверг, 25 апреля, на рейсе из Перта, Австралия, в Джакарту, Индонезия. Путешественники узнали об отключении электричества, когда самолет еще находился на взлетно-посадочной полосе. Один из пассажиров рассказал журналистам, что многие люди в салоне начали плакать и задыхаться.

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«Внезапно свет, динамики и кондиционер выключились, и мы услышали хлопок», — поделилась с изданием The Australian 37-летняя пассажирка Леванна, добавив, что нештатная ситуация случилась во время демонстрации безопасности.

По словам Леванны, у ее подруги из-за этого случилась паническая атака. Несмотря на заявления пилота о том, что проблема связана со вспомогательным питанием и она не повлияет на полет, женщина решила покинуть борт вместе с группой из 16 других пассажиров.

Туристка похвалила сотрудников аэропорта Перта, которые помогали людям, высадившимся из самолета, но сказала, что ее поездка была испорчена.

В сентябре 2023 года пилот самолета российской авиакомпании Nordwind Airlines в Сочи дважды пытался завести воздушное судно и потерпел неудачу. Из-за этого в салоне началась паника: многие пассажиры плакали и теряли сознание.

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      Марина Черняк
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