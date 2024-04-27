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13:11, 27 апреля 2024Экономика

В Кремле заявили о трудностях с обменом активами из-за решения Бельгии

Песков: отказ Бельгии признать обмен блокированными активами помешает процессу

Фото: Sergei Bobylev / Sputnik / Reuters

Решение властей Бельгии не признавать обмен заблокированными активами российских и иностранных инвесторов создаст трудности для этого процесса, но работа продолжится. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

Накануне РБК сообщил, что в Минфине Бельгии отказались содействовать указанному процессу. Там заявили, что указ президента России Владимира Путина «не ведет к возникновению каких-либо европейских обязательств», а в ЕС имеют силу только европейские нормативные акты о финансовых санкциях. Ранее юристы уже предупреждали о возможных проблемах с обменом, связанных с тем, что бельгийский депозитарий Euroclear может отказаться от содействия.

По словам Пескова, такая ситуация «как минимум не будет способствовать обмену активами».

В Минфине РФ разработали процедуру обмена, в рамках которой иностранные граждане смогут купить у российских инвесторов заблокированные зарубежные активы за счет средств, хранящихся на специальных счетах типа «С». С 25 марта по 8 мая ведется прием заявок по выкупу. Их размер ограничен суммой в 100 тысяч рублей. Также в ведомстве допускают возможность обмена замороженным в формате «актив на актив», признавая, что этот вариант несколько сложнее с точки зрения техники.

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      Дмитрий Воронин
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