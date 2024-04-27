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14:45, 27 апреля 2024Силовые структуры

Защита обжаловала продление ареста блогерше Блиновской

Защита Блиновской подала жалобу на продление ареста блогерши

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Защита блогерши Елены Блиновской подала жалобу за продление ее ареста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Мосгорсуд.

По данным агентства, апелляционная жалоба на постановление суда зарегистрирована в пятницу, 26 апреля.

24 апреля Московский городской суд продлил арест Блиновской на три месяца — до 26 июля. Незадолго до этого ее защита заявила о готовности «королевы марафонов» выплатить России 900 миллионов рублей ущерба.

Елена Блиновская была задержана 27 апреля 2023 года в Смоленской области во время попытки выехать за границу России. Изначально суд поместил ее под домашний арест, а в конце января ужесточил меру пресечения и заключил под стражу.

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