Защита обжаловала продление ареста блогерше Блиновской

Защита Блиновской подала жалобу на продление ареста блогерши

Защита блогерши Елены Блиновской подала жалобу за продление ее ареста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Мосгорсуд.

По данным агентства, апелляционная жалоба на постановление суда зарегистрирована в пятницу, 26 апреля.

24 апреля Московский городской суд продлил арест Блиновской на три месяца — до 26 июля. Незадолго до этого ее защита заявила о готовности «королевы марафонов» выплатить России 900 миллионов рублей ущерба.

Елена Блиновская была задержана 27 апреля 2023 года в Смоленской области во время попытки выехать за границу России. Изначально суд поместил ее под домашний арест, а в конце января ужесточил меру пресечения и заключил под стражу.

