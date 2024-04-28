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02:55, 29 апреля 2024Наука и техника

Появились качественные фотографии уничтоженного на Украине танка Abrams

Канал «Повернутые на войне» опубликовал фотографии уничтоженного Abrams

Фото: Kevin Fogarty / Reuters

Telegram-канал «Повернутые на войне» опубликовал фотографии уничтоженного на Украине танка Abrams.

«Наиболее качественные кадры уничтоженного танка "Абрамс" со времен Иракской войны», — говорится в посте. Где и когда была уничтожена боевая машина, не уточняется.

По оценкам специалистов, украинская армия потеряла как минимум пять американских танков, всего из США поставили 31 Abrams. Как написало агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников, ВСУ отказалась от использования этих боевых машин из-за их уязвимости перед российскими дронами.

Армия США применяла танки Abrams в ходе двух военных операций против Ирака. В ходе первой в 1991 году было потеряно 18 машин, во время второй — порядка 80 в первый год после вторжения в Ирак в 2003-м. Кроме того, американцы передавали эти танки на вооружение иракской армии, известно, что в ходе столкновений с «Исламским государством» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) правительственными войсками было потеряно более 20 Abrams.

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      Марина Совина
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