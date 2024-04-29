Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Крылья Советов
0:0
Завершен
Краснодар
МИР Российская Премьер-лига|26-й тур
Рубин
1:1
Завершен
Урал
МИР Российская Премьер-лига|26-й тур
Сочи
0:0
Завершен
Факел
МИР Российская Премьер-лига|26-й тур
Ростов
2:1
Завершен
Оренбург
МИР Российская Премьер-лига|26-й тур
Барселона
Сегодня
22:00 (Мск)
Валенсия
Испания - Примера|33-й тур
20:45, 29 апреля 2024Спорт

Американский боксер предупредил сына Цзю фразой «это будет Третья мировая»

Американский боксер Ортис назвал бой против Тима Цзю Третьей мировой войной
Верджил Ортис

Верджил Ортис. Кадр: 210BoxingTv / YouTube

Американский боксер Верджил Ортис в интервью YouTube-каналу Шону Зиттелю поделился ожиданиями от титульного боя против австралийца с русскими корнями Тима Цзю.

«Я уже знаю, как будет проходить мой бой против Тима. Это будет Третья мировая война, но она будет "на технику"», — заявил спортсмен. Он подчеркнул, что это будет непростой бой, исход которого трудно предсказать.

В ночь на 31 марта Тим Цзю, являющийся сыном бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю, потерпел первое поражение в карьере. Он проиграл американцу Себастьяну Фундоре. Бой родлился все 12 раундов. Победитель был определен раздельным решением судей. Цзю-младший не смог во второй раз защитить чемпионский титул по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе и упустил возможность завоевать титул Всемирного боксерского совета (WBC).

Ортис и Цзю подерутся за звание временного чемпиона мира WBA в первом среднем весе 4 августа. Бой в Лос-Анджелесе (США).

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      США заявили, что завершение конфликта на Украине зависит от Путина. Они назвали три основных принципа для переговоров

      «Ростов» вырвал победу у аутсайдера в матче РПЛ

      Украинская телеведущая раскритиковала политику Зеленского

      США сообщили о щедром предложении Израиля о прекращении огня

      На саммите G7 обсудят отказ от российского СПГ

      В Москве раскрыли убийство 12-летней давности

      Чехия назвала Россию виноватой во взрывах на складах со снарядами для Киева

      В Британии признали неэффективность антироссийских санкций

      В России нашли ответ на провокации США

      Зеленский обвинил НАТО в невыполнении соглашений

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше