Бывший тренер сборной России оценил степень вины Овечкина в вылете «Кэпиталс»

Плющев заявил, что в вылете «Кэпиталс» из плей-офф НХЛ виноват не только Овечкин

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил степень вины капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в вылете команды из плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает Metaratings.

Специалист напомнил, что хоккей — командная игра. «Каким бы ярким человеком ни был лидер, от него не всегда все зависит. Да, Овечкин взял на себя вину за вылет "Вашингтона", но не думаю, что вина лежит только на нем», — заявил тренер.

Плющев добавил, что у «Вашингтона» был очень серьезный соперник в лице «Нью-Йорк Рейнджерс». «Не сомневаюсь, что они поборются на Кубок Стэнли», — отметил он.

Ранее 29 апреля «Вашингтон» потерепел четвертое поражение в первом раунде плей-офф НХЛ от «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:4). Овечкин не отметился результативными действиями в матчах на вылет.