Ефимова оценила смену тренера московского «Спартака»

Ефимова положительно оценила смену тренера московского «Спартака»

Шестикраная чемпионка мира и трехкратный олимпийский призер по плаванию Юлия Ефимова оценила решение руководства московского футбольного клуба «Спартак» поменять главного тренера. Ее слова приводит «РБ Спорт».

По ее словам, перестановка пошла на пользу команде. Не знаю, правильный ли выбор сделал "Спартак", посмотрим, время покажет. Но новый тренер — это всегда хорошая встряска, перемена, которая может привести к позитивному результату», — сказала Ефимова.

14 апреля Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». Обязанности наставника команды исполняет Владимир Слишкович.

После перестановки «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» в Кубке России и с ЦСКА — в первенстве страны. Кроме того, красно-белые в РПЛ победили «Ростов» и «Локомотив».