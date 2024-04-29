Сборная России по боксу выиграла медальный зачет чемпионата Европы в Белграде

Сборная России по боксу стала победителем общекомандного медального зачета чемпионата Европы, проходившего в Белграде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российские спортсмены завоевали 11 золотых медалей, восемь серебряных и одну бронзовую. Восемь побед на счету мужской сборной, еще три победы в активе российских женщин.

Второе место в медальном зачете заняли хозяева турнира сербы, завоевавшие четыре золотые медали. Тройку сильнейших замкнули турки с тремя победами.

5 октября 2022 года Международная ассоциация бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, допустила спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Боксеры выступают под национальными флагами, а в случае их победы исполняется гимн страны.