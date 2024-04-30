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14:51, 30 апреля 2024Наука и техника

Опасность несдетонированных обломков ракет ATACMS в Крыму объяснили

Военный эксперт Дандыкин: обломки ракет ATACMS могут быть очень опасны

Фото: РИА Новости / РИА Новости

Несдетонированные обломки американских ракет ATACMS, которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Крым, могут быть очень опасны, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Опасность боеприпасов он объяснил в беседе с «Лентой.ру».

«Как известно, бывает различное исполнение ракеты. Бывает и в том числе в кассетном варианте. Так вот, эти кассеты, вполне вероятно, когда их сбили наши силы противовоздушные обороны (ПВО), разбросались и не взорвались. Такое может быть. Потому что ракеты могли быть с просроченным сроком хранения. И это очень опасно», — заявил Дандыкин.

Все это снаряжено различными шариками. Это суббоеприпасы, которые внутри находятся. Желательно вызывать саперов, чтобы излишнее любопытство не приводило к жертвам

Василий Дандыкинкапитан первого ранга запаса

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Симферопольском районе найдены боевые элементы ракет ATACMS, которые не сдетонировали при падении. Губернатор отметил, что находка сделана в районе села Донское в Симферопольском районе, также некоторые несработавшие боеприпасы могут находиться и в окрестностях населенного пункта.

В ночь на 30 апреля ВСУ предприняли попытку массированной атаки Крыма ракетами ATACMS. Очевидцы насчитали в небе над Крымом более десяти мощных хлопков.

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