Полиция провела штурм захваченного студентами кампуса Колумбийского университета

Полиция Нью-Йорка провела штурм захваченного кампуса Колумбийского университета

Полиция Нью-Йорка провела рейд в Колумбийском университете и задержала пропалестинских демонстрантов, сообщает Reuters.

Сколько именно человек задержали — неизвестно. По словам представителя правоохранительных органов, их количество составляет более десятка. Кампус «Гамильтон-холл» был очищен от протестующих в течение трех часов.

Как отмечает Reuters, протестующие предъявили руководству Колумбийского университета несколько требований: прекращение инвестиций в проекты в Израиле, большей прозрачности в финансах университета и амнистии для студентов и преподавателей, наказанных за протесты.

Ранее университет предупредил, что студентам, принявшим участие в оккупации «Гамильтон-холла», грозит отчисление.

В ответ на требования протестующих ректор Колумбийского университета Минуш Шафик заявила, что учреждение не будет отказываться от проектов в Израиле. Вместо этого она предложила инвестировать в здравоохранение и образование в секторе Газа и сделать активы прямых инвестиций Колумбии более прозрачными.

За последние десять дней не менее 900 человек были задержаны на пропалестинских демонстрациях в университетах США.

Как отмечала The Washington Post, это самая масштабная реакция полиции на активность в кампусах за последние годы. Демонстрации проходили сразу во многих штатах, включая Нью-Йорк, Техас и Калифорнию.