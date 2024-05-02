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16:15, 2 мая 2024Спорт

Эксперт посоветовала 10 упражнений на пресс с фитнес-резинкой

Фото: Tinatin / Shutterstock / Fotodom

Эксперт Ксения Квасова посоветовала 10 упражнений на пресс с фитнес-резинкой. Ее слова приводит «Чемпионат».

Первые семь упражнений подойдут для всех уровней подготовки. Квасова предложила делать скалолаза с резинкой на стопах, подъем таза с резинкой на голенях, подъем ног вверх в планке, велосипед, ножницы, боковую планку и боковые скручивания.

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Для продвинутого уровня подойдут разведение и сведение ног в планке, сгибание ног в обратной планке. Квасова также рекомендовала делать одновременные симметричные полукруги ногами. Как отмечает специалист, сначала необходимо отработать технику выполнения упражнений без дополнительного инвентаря, а после усложнять их с помощью фитнес-резинки.

Ранее были перечислены наиболее опасные упражнения на тренажерах. К ним отнесли многие упражнения со штангой и некоторые виды приседаний.

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      Андрей Стрельцов
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