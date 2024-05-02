В Кремле заявили о дискриминации россиян на Олимпиаде-2024

Песков заявил о дискриминации обладателей российского паспорта на Олимпиаде-2024

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался о положении соотечественников на Олимпийских играх-2024 в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

«Дискриминация обладателей российского паспорта на Олимпиаде в Париже очевидна», — заявил официальный представитель Кремля.

30 апреля стало известно, что власти Франции отклонили заявки на аккредитацию на Олимпиаду-2024 от более чем 20 российских волонтеров. Одна из претенденток отметила, что получила письменный отказ от оргкомитета Игр.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы при выполнении ряда условий смогут выступить на индивидуальных соревнованиях турнира в нейтральном статусе.